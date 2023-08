Nach Krach: Joker Mbappe kann PSG nicht retten

Nur Jokerrolle

Der neue PSG-Trainer Luis Enrique stellte Mbappé gegen Toulouse nicht von Beginn an auf. Doch nach einer schwachen ersten Halbzeit kam der Spanier an einer Einwechslung des Offensivstars nicht mehr vorbei. Den Strafstoß zur Führung holte Mbappé selbst heraus, knapp zehn Minuten nach seiner Einwechslung in der 51. Minute traf der Superstar dann.