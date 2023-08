Real plant spätes Mega-Angebot für Kylian Mbappe!

Tor bei Rückkehr

Um Druck auf den Superstar aufzubauen, strich ihn PSG sogar aus dem Kader. Nach einer Aussprache mit Präsident Nasser Al-Khelaifi kehrte er gegen Toulouse in die Mannschaft zurück und verwandelte einen Elfmeter zum 1:0, am Ende setzte es aber die zweite Enttäuschung in der noch jungen Saison, weil Toulouse in der 87. Minute zum Ausgleich traf. Der neue PSG-Trainer Luis Enrique stellte Mbappé gegen Toulouse nicht von Beginn an auf. Doch nach einer schwachen ersten Halbzeit kam der Spanier an einer Einwechslung des Offensivstars nicht mehr vorbei. Den Strafstoß zur Führung holte Mbappé selbst heraus, knapp zehn Minuten nach seiner Einwechslung in der 51. Minute traf der Superstar dann.