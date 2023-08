Freispruch im Zweifel für den Angeklagten

Dem 19-Jährigen waren vonseiten der öffentlichen Anklägerin Raub, Erpressung und Nötigung eines 17-jährigen Lehrlings in Lustenau vorgeworfen worden. So hatte das vermeintliche Opfer behauptet, in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai von dem Angeklagten nahe des „Blauen Platzes“ angehalten worden zu sein. Unter der Behauptung, er führe ein Messer mit sich, habe dieser ihm zuerst Bargeld abgenötigt und in weiterer Folge Bankomatbehebungen und Onlineüberweisungen von mehr als 1500 Euro gefordert.