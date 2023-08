„Die Leute sind in der Badehose draußen gestanden“

Chlorgas reizt die Schleimhäute - etwa Augen, Nase und Rachen - und kann im schlimmsten Fall in der Lunge zu Atembeschwerden bis hin zum Ersticken führen. Vorsicht ist also allemal geboten, wenn in Freibädern Chlorgas austritt. So geschehen heuer schon in Lambach, Grieskirchen sowie erst Montagabend in Traun.