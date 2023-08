Jetzt für den Tierschutzpreis in NÖ bewerben!

Was wäre der Tierschutz, ohne die unzähligen - oft ehrenamtlichen - Helferleins. Täglich kümmern sie sich um ihre Schützlinge, betreiben Aufklärungsarbeit und investieren jeden Cent in ihre Sache. Tierschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz holt die stillen Helden des Alltags vor den Vorhang und verleiht im Herbst erstmals in ihrer Funktion den hoch dotierten Preis.