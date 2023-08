Entlang der Ringstraße läuft es heuer klimaneutral

Was 2007 in kleiner Runde begann, ist heute eines der beliebtesten Laufevents des Landes - der Erste Bank Vienna Night Run. Die nächtliche Ringumrundung steht heuer ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Denn mit jedem teilnehmenden Läufer wächst ein Mangrovenwald in Myanmar. Rund 15.000 Sportler werden erwartet. Anmeldungen sind noch möglich.