Plötzlich weg: Tiroler (57) tot unter Heu entdeckt

Schrecklicher Zwischenfall am Sonntag im Tiroler Ötztal: Im Zuge von Heuarbeiten verschwand ein 57-jähriger Einheimischer plötzlich spurlos. Nachdem der Mann am Abend immer noch nicht aufgetaucht war, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Am späten Abend dann traurige Gewissheit: Der Mann wurde tot in einer Scheune unter einem Heuhaufen aufgefunden.