Frischen Lesespaß mit Micky Maus gewinnen!

Im Milliardärsclub wird über einen legendären Römerschatz berichtet. Er soll irgendwo in Deutschland vergraben sein. Zwischen Dagobert Duck und Klaas Klever entbrennt ein Wettstreit, wer den Schatz wohl als Erster findet. Die Schatzjagd beginnt in Micky Maus Nr. 16/2023 in München und führt quer durch Deutschland!