Bremsen defekt: Auffahrunfall mit Gefahrengut-Lkw

Ein Defekt an der Bremsanlage sorgte dafür, dass ein Sattelauflieger am Montagmorgen im Tauerntunnel plötzlich einbremste. Ein dahinter fahrender Lkw-Lenker konnte nicht mehr so schnell bremsen und fuhr dem abbremsenden, mit Gefahrengut (ätzender Flüssigkeit) beladenen Lkw auf.