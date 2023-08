Motorradfahrer überschlug sich bei Sturz mehrmals

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Bosnier mit seinem Motorrad in Richtung Eng. Dabei verlor er in einer Kurve plötzlich die Kontrolle über die Maschine. Er kam von der Straße ab und überschlug sich in der Folge mehrmals. Der Bosnier blieb schließlich in einem angrenzenden Feld verletzt liegen.