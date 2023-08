Torjäger mit vorbildlichen Führungsqualitäten

Als erster Absteiger aus der Salzburger Liga zeigt Neumarkt in der noch jungen Saison Ambitionen, ganz vorne mitzuspielen. Ein entscheidender Faktor der bislang makellosen Punktebilanz: Goalgetter Christian Brandl. Beim 6:2-Sieg am vergangenen Samstag trug der 28-Jährige mit vier Treffern entscheidend zum Auswärtserfolg in Anthering bei. Dadurch hält der Stürmer nach drei Spielen bereits bei sieben Saisontreffern.