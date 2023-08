Weißhaidinger hofft auf Lockerheit für Medaille

Weißhaidinger will auch das Finale wie die Qualifikation angehen, mit einem soliden Wurf beginnen, sich dann stetig steigern. In der Quali experimentierte er auch erstmals mit Magnesium zwischen den Würfen, dass er sich dann mit Harz wieder abrieb, um den nötigen Grip zu bekommen, denn die Bedingungen in Budapest sind doch sehr schwül. Im Gegensatz zum Vorkampf hofft Weißhaidinger, dass er diesmal noch das Extra-Scherflein drauflegen kann. „Das will und muss ich tun. Dazu brauche ich vielleicht auch die nötige Lockerheit, die mir in der Quali beim dritten Versuch zum Beispiel fehlte.“