Schwerer Unfall mit mehreren Autos auf der A10

Trotz der Sperre in beiden Fahrtrichtungen halten sich die Staus bei kurz nach Gmünd und kurz nach Rennweg mit gut einem Kilometer Länge noch in Grenzen. Die Feuerwehren aus Gmünd, Rennweg und St. Peter/Oberdorf sind im Einsatz, waren daher vorerst auch noch nicht in der Lage, genauer Auskunft zu geben.