Sicher feiert es sich doch einfach besser

Die vergangenen Jahre hätten gezeigt: „Wir müssen uns mehr involvieren, um selbst auch besser informiert zu sein.“ Daher wird sich seit diesem Festival in Sachen Sicherheit „mehr eingemischt“, samt Beteiligung an einer eigenen Security-Firma. Besonderes Augenmerk wurde auf die Sicherheit der weiblichen Festivalbesucher gelegt und spezielle Vorkehrungen getroffen: Um der Feierfreude keinen Abbruch zu tun, sind vor Ort Teams mit speziellen Westen unterwegs, an die sich Mädchen und Frauen mit sämtlichen Fragen hinwenden können.