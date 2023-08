Koubek: „Lachkrämpfe wegen Horstis Geschichten“

„Wir waren viel zusammen“, erinnert sich Koubek. „In jungen Jahren war ich beim Tennis-Länderkampf gegen Nigeria, bei dem auch Skoff spielte, Balljunge. Wirklich kennengelernt hab ich ihn aber erst Jahre später.“ Im Buch „Horst Skoff - mehr als ein Rockstar“, das am 26. August in der Schleppe Arena vorgestellt wird, erzählt der langjährige Daviscup-Kapitän seine Story über „Horsti“. Viele Weggefährten erinnern sich in Interviews an den berühmten Kühnsdorfer.