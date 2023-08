Horst Skoff: Siegreiches Leben und mysteriöser Tod

Horst Skoff war ein wirklich Großer unter Kärntens Sportlern, hatte eine glänzende Karriere hingelegt und auch immer wieder mit seiner Art zu leben von sich Reden gemacht. Ein Kärntner, der unvergessen ist, und dem jetzt ein würdiges Buch gewidmet worden ist. Weggefährten erinnern sich in Interviews mit einem Skoff-Nachbarn an das Tennis-Genie, das 2008 gestorben ist. Am 26. August wird „Horst Skoff, mehr als ein Rockstar“ in der Schleppe-Arena vorgestellt.