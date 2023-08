Arbeiterkammer erkämpfte 3335 Euro für Maler

Vor Krankenstand rückwirkend abgemeldet

Trotz Schmerzen im Rücken und am Bein ging er mehrere Wochen weiter zur Arbeit. Als die Schmerzen aber immer stärker wurden, sucht er einen Arzt auf, der ihn krankschrieb. So wie den Arbeitsunfall meldete er auch den Krankenstand und schickte eine Krankmeldung per WhatsApp. Umso größer war danach die Überraschung, als der Chef den Mitarbeiter wegen „unberechtigten vorzeitigen Austritts“ rückwirkend drei Tage vor Beginn des Krankenstandes abmeldete.