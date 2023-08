Unwetter-Chaos: Blitzeinschlag und Hangrutsch

Von dieser Unwetternacht werden die Feuerwehrleute im Mondsee-Land (Oberösterreich) wohl noch lange reden: In Buchenort musste wegen einer Hangrutschung ein Lokal evakuiert und 40 Gäste in Sicherheit gebracht werden. In Oberwang schlug während der Einsätze wegen Überflutung ein Blitz in einen örtlichen Hasthof ein.