Flugzeug überschlug sich bei der Landung in OÖ

Ein Kleinflugzeug hat sich am Dienstag um 14.00 Uhr bei der Landung am Flugplatz Hofkirchen im Traunkreis überschlagen. Ein 54-Jähriger aus Lengau war damit auf seinem Schulungsflug in Salzburg gestartet und hatte Zwischenlandungen in Mühldorf und Schärding absolviert. Seine Frau (50) und der 36-jährige Co-Pilot aus Wals-Siezenheim wurden leicht verletzt.