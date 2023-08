Fremde Arten überrollen Wien: Kakteen, Schädlinge

Kakteen und Palmen statt Kastanienbäumen am Ring? Was für manche eventuell attraktiv erscheint, kommt mit einem heftigen Preisschild. Denn das bedeutet auch, dass die heimischen Pflanzenarten Konkurrenz bekommen und diese neuen Vertreter mit dem Klimawandel besser zurechtkommen. Doch das Szenario könnte schon in einigen Jahrzehnten Realität sein. Die fremden Arten bergen aber auch Gefahren und können große Schäden verursachen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.