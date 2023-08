Deutsche trauern jetzt Austrias „Mini-Neuer“ nach

Und die „Bild“ greift auch zurück auf die Expertise von „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska. „Schon wie er geht und rennt, erinnert an Manuel Neuer, an dessen Seite er jahrelang bei Bayern München trainiert hat. In Warschau hielt er auch so stark wie Neuer vor dessen Verletzung. Bayern wäre froh, wenn Neuer schon in so einer Form wie Früchtl wäre", schrieb die Austria-Legende in seinem Kommentar.