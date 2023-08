„Bis 15. August arbeiten alle nur für den Staat“

FPÖ und NEOS haben am Montag an den sogenannten „Tax Freedom Day“ am Dienstag (15. August) erinnert. Bis zu diesem Datum (berechnet durch das wirtschaftsliberale Austrian Economics Center und das Hayek Institut) werden die Steuerzahler in Österreich ihre Steuern und Abgaben bezahlt haben, rein rechnerisch können sie erst ab diesem Tag über ihre Einkommen frei verfügen. „Bis 15. August arbeiten die Menschen in Österreich nur für den Staat, erst ab dann in die eigene Tasche“, kritisiert NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker.