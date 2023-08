Die „Krone“-Leserfamilie hilft den Flutopfern

Wir haben also im Rahmen von „Die Krone hilft“ in der Steiermark und in Kärnten um Spenden gebeten und in wenigen Tagen eine großartige Summe erzielt, die nun an die Betroffenen ausgezahlt werden kann; unbürokratisch und natürlich möglichst schnell. Insgesamt stehen 350.000 Euro für Soforthilfe zur Verfügung!