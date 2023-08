Schlange auf Terrasse eines Wohnhauses gesichtet

Die Verbreitung der Äskulapnatter erstreckt sich von den Pyrenäen und Frankreich über das südliche Mitteleuropa und den Balkan ostwärts bis zum Schwarzen Meer. Doch auch in Österreich fühlt sich das Reptil mittlerweile heimisch. Die Schlangen werden bei dem warmen Wetter aktiv und nicht selten kommt es vor, dass sich Äskulappnattern in Gärten oder in der Nähe von Häusern aufhalten, so wie zuletzt in Oberwaltersdorf.