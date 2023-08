Gerechtigkeit für die Politik

Ausgerechnet das Wiener Magazin „profil“ schwingt sich in der neuesten Ausgabe zu einer beherzten Verteidigung der Gehaltserhöhungen für Marlene Svazek und ihrer Berufskollegen auf. Im freiwilligen Verzicht der von Karl Nehammer und Werner Kogler geführten Bundesregierung auf eine Inflationsanpassung will die politische Illustrierte einen „Wettlauf um die billige Populismus-Schlagzeile“ erkannt haben. Svazek habe inhaltlich recht, wenn sie sich an der Selbstgeißelung der Politik nicht beteilige, urteilt „profil“ ungewohnt feinfühlig über die ehrgeizige Freiheitliche.