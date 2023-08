Öko-Supermarkt auch im vierten Anlauf abgelehnt

Man sei außerdem davon überzeugt, mit seinem Konzept für die Gemeinde und den Bürgern die bestmögliche Nahversorgung bieten zu können. „Freilich sind hier Kompromisse erforderlich. In der Gesamtbetrachtung, also dem Erhalt eines Nahversorgers in der Hauptstraße und dem ,Grünen Billa‘ sind wir jedoch davon überzeugt, einen ökologisch und wirtschaftlich sinnvollen Ausgleich gefunden zu haben, der die Nahversorgung in der Hinterbrühl langfristig sichert“, heißt es weiters.