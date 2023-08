Keine Öffis zum Ärztezentrum seit fast zwei Jahren

Als Vorbildprojekt dient das über die Grenzen wirkende „Health Across“-Gesundheitszentrum in Gmünd. Ärzte und Therapeuten behandeln dort seit Oktober 2021 ihre Patienten. Ein Dorn im Auge – obwohl Senioren bereits hunderte an Unterschriften bei ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer deponierten – ist der SPÖ die dort noch immer fehlende Bushaltestelle. So müssten sich Alte und Gehbeeinträchtigte mehr als einen halben Kilometer weit von der nächsten Haltestelle zum Ärztezentrum schleppen.