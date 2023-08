IAA-Programm steht: Für Besucher ist alles gratis

In den Messehallen am östlichen Rand der bayerischen Landeshauptstadt geht es dabei etwa um Chinas wichtigsten Kongress für Elektromobilität, den Gipfel von Bayerns öffentlichem Nahverkehr, Car-Design-Symposien oder Treffen der Batterie-Technologie-Branche. Hochinteressant für Geschäftsleute oder Ingenieure aus der Automobil-, Tech-, Fahrrad- und Mikromobilitätsindustrie, Software- oder Energiefirmen. „Mit rund 50 Prozent ausländischen Ausstellern sind wir dabei so international wie noch nie“, sagt Mindel.