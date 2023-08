Harter Stoff: Drogenkrise kommt im TV an

Für Europäer ist die Geschichte, wie das heroin-ähnliche Medikament Oxycontin in den USA als harmloses Schmerzmittel auf den Markt gebracht werden konnte, schwer nachvollziehbar. Wo bei uns neue Medizin komplexe Prozesse durchläuft und starke Tabletten von den meisten Ärzten nur zurückhaltend verschrieben werden, geht es in Amerika um einiges laxer zu. Mit dem Resultat, dass die USA seit Jahren mit einer veritablen Drogenkrise kämpfen, da viele Menschen, die „Oxy“ für Rückenschmerzen & Co. verordnet bekommen haben, süchtig geworden sind.