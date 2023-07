Heile Luxus-Welt: Sylvester Stallones Reality-Show

„Wow, ich bin so aufgeregt, dass Dad nach Hause kommt. Ich habe Schmetterlinge im Bauch“, flötet Scarlet Stallone, perfekt gestylt auf einer weißen Wohnlandschaft drappiert. Ihre Schwester Sophia neben ihr pflichtet ihr bei: „Er bringt immer so viel Wärme ins Haus.“ Dann furzt der Hund und die lobhudelige Stimmung ist zum Glück vorbei. Wie echte Menschen miteinander reden, das hat man den Machern der geskripteten Reality-Show „The Family Stallone" leider nicht gesagt, und so verbringen die vier Frauen in Hollywoodstar Sylvester Stallones Familie - seine Frau Jennifer und seine drei Töchter Sophia, Scarlet und Sistine - tatsächlich die meiste Drehzeit damit, den strahlenden Stern des unmissverständlichen Familienoberhaupts zu preisen. Der tritt meist als um seine Töchter besorgter Vater auf, der zwar gerne alle Partner der jungen Frauen vergrault (was offenbar charmant herüberkommen soll), jedoch kein Problem damit hat, sie zum Zigarrenrauchen und zu Schießübungen zu animieren. Amerika halt.