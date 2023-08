Land schnürt Hilfspaket für Unwetter-Opfer

„Hoffnung in schweren Stunden“

„Die gravierenden Schäden der Unwetter haben viele Menschen in eine unvorstellbar schwierige Situation gebracht. Daher wollten wir rasch und entschlossen handeln und haben schon heute Hilfsmaßnahmen beschlossen, die so schnell wie möglich auch bei den Steirerinnen und Steirer ankommen sollen", hofft LH-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ). Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) ist davon überzeugt, dass man damit den „Betroffenen in diesen schweren Stunden Hoffnung geben“ kann.