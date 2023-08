Kehrt Torjäger Deni Alar zurück zum DSV Leoben?

„Eine tolle Erfahrung. Und einige Spieler haben auch neue Vereine gefunden. Das war sehr erfreulich.“ Poms, der nach seinem Aus als Cheftrainer des kroatischen Erstligisten Osijek derzeit ohne Trainerjob ist, wartet wiederum noch auf eine neue Aufgabe im Trainerbereich. „Im Sommer war jetzt noch nicht das Richtige dabei. Aber es hat Verhandlungen mit Klubs aus Österreich, Kroatien und Polen gegeben. Auch ein Angebot aus dem Iran ist reingeflattert, aber dort habe ich abgesagt. Ich will in Europa bleiben. Ich habe mir in einigen Ligen einen Namen gemacht, werden meine Chance bekommen“, sagt Poms, der inzwischen seinem Heimatklub DSV Leoben unter die Arme greift, im organisatorischen Bereich hilft und sein Wissen im Scouting einbringt.