Stiche auf Obdachlose: Parallelen zu anderem Fall

Das Entsetzen war groß, nachdem am 12. Juli an der Donau im Bereich Treppelweg auf Höhe Handelskai von einer Passantin eine Leiche gefunden wurde. Der Obdachlose hatte sechs Schnitt- und Stichwunden am Körper. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass seine Leiche entweder auf der Parkbank abgelegt wurde oder der 56-Jährige selbst noch dorthin ging. Beim Fundort am Treppelweg dürfte es sich jedenfalls nicht um den Tatort handeln.