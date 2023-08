Salzburg? „Klassenfeind würde ich nicht sagen!“

Fröhliche Gesichter auf dem Rasen, zufriedene Gesichter auf den Rängen und entspannte Gesichter in der Führungsriege - beim SK Rapid Wien hängt der Haussegen nach einem Remis und einem Sieg zum Start in die neue Bundesliga-Saison alles andere als schief! Steffen Hofmann, grün-weißer Geschäftsführer, gab sich folgerichtig bei „Talk & Tore“ auf „Sky“ optimistisch, was die aktuelle Saison anbelangt. Und überraschte ein wenig mit einer neutralen Aussage über Red Bull Salzburg ...