Biden will Chinas Zugang zu US-Technologie kappen

US-Präsident Joe Biden wird Insidern zufolge Anfang kommender Woche seine Pläne zur Überprüfung von US-Investitionen in China im Bereich sensible Technologien bekanntgeben. Ziel sei, zu verhindern, dass Kapital und Wissen aus den USA die Entwicklung von Technologie beschleunige, die die Modernisierung des Militärs in China unterstützen und die nationale Sicherheit der USA bedrohen könnten, hieß es.