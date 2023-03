USA gegen China: Neuer Kalter Krieg am Meeresgrund

Technologiesanktionen, schwarze Listen, Verbote: Das Verhältnis zwischen den USA und China ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr, auf politischer Ebene tobt mittlerweile ein offen ausgetragener Handels- und Technologiekrieg. Der Kampf um die Vorherrschaft wird aber noch an einem anderen, verborgenen Ort ausgetragen: in den Tiefen der Weltmeere.