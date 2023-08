Schwimmer schrie im Wörthersee um sein Leben

Einem 72-jährigen Urlauber dürfte das Regenwetter wohl nichts gemacht haben. Denn der Mann aus Deutschland begab sich bei einem privaten Seezugang in Maria Wörth in den Wörthersee, um eine Runde zu schwimmen. Plötzlich hörten Nachbarn und der Besitzer des Grundstücks laute Hilferufe. Sofort eilten sie zu Hilfe und versuchten, den Mann aus dem Wasser zu ziehen, was ihnen auch gelang. „Er konnte bei Bewusstsein aus dem See geborgen werden. Wiederbelebungsmaßnahmen wurden durchgeführt“, schildert die Polizei den Einsatz. Anschließen wurde er mittels Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.