Siebenkämpferin Sarah Lagger erhält Startplatz!

Lagger hatte sich mit ihrem Siebenkampf-Sieg am 23. Juli 2023 in Bydgoszcz mit 6089 Punkten in der sogenannten „Road to Budapest“, dem komplizierten Ranking für die WM, noch verbessert. Damit konnte sie schließlich in das 24-köpfige Teilnehmerfeld für Budapest nachrücken. Lagger, die 2016 in Bydgoszcz U20-Weltmeisterin gewesen war, bestreitet im Siebenkampf ihre erste Freiluft-Weltmeisterschaft in der Allgemeinen Klasse.