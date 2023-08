Vera Russwurm macht Schluss: „45 tolle Jahre“

„Mal schauen, was kommt“

Mit Jahresende und der letzten Folge ihrer Herbststaffel ist Schluss mit „Vera“. Russwurm sagt dazu entspannt: „Ich bin glücklich, dass mir mein Publikum so lange die Treue gehalten hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit! Und ich bin dankbar, dass ich so viele Jahre lebensbejahende, positive Sendungen mit eigener Handschrift machen konnte.“ Sie verlässt den Sender, für den sie Tausende Programmstunden produziert und moderiert hat, durchaus auch mit einem lachenden Auge: „Es heißt doch, das Beste komme immer zum Schluss! Mal schauen, was kommt“