Machtdemonstration der Salzburger Klubs

Siegtreffer in der Nachspielzeit

Genau wie Grünau. Die Walser reisten ohne den verhinderten Coach Bauer zu Aufsteiger Röthis, siegten in der Nachspielzeit mit 3:2. „Auf dem engen Platz mit 650 Zuschauern musst du erst gewinnen“, war Sportchef Rottensteiner zufrieden. Die Vorarlberger drehten binnen sechs Minuten das Spiel, nach der Pause glich Nika per Elfernachschuss aus und Kadrija traf im Nachschlag zum zweiten Spiel im zweiten Sieg. „Ich hoffe, es kann so weitergehen“, freute sich Leo Barnjak, der Bauer an der Seitenlinie vertrat.