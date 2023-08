Wer Parkstrafe nicht zahlt, muss mit Klage rechnen

Abgezockt fühlten sich zuletzt „Krone“-Leser, die mittels Kennzeichenerfassung überwachte Parkplätze benutzt hatten. Solche Systeme wurden etwa beim Frunpark in Asten oder beim Fachmarktzentrum in Eferding installiert, um „Parksünder“ zu vertreiben. Entsprechende Schilder, mit denen man die Kunden auf beiden Parkplätzen über die neuen Regeln informiert, werden oft übersehen. Betroffene „tappen“ dann in die Parkfalle und sind natürlich erbost, wenn die Rechnung ins Haus flattert. So soll ein 36-Jähriger – wie berichtet – 110 Euro zahlen, weil er nachts kurz zum Telefonieren am Parkplatz in Eferding hielt, in Asten wurden 75 Euro für eine Zeitüberschreitung von sechs Minuten fällig.