Influencer Andrew Tate nicht mehr unter Hausarrest

Frauen „selbst schuld“ an sexuellen Übergriffen

In Videos gibt Tate Erfolgstipps und verbreitet frauenfeindliche und bisweilen gewalttätige Lebensweisheiten. So schrieb er unter anderem, Frauen, die Opfer sexueller Übergriffe würden, seien selbst schuld daran. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.