„Marko ist ein Albtraum für jeden PR-Manager“

„Wenn er gegen die Regeln verstößt, müsst ihr ihn nur zitieren und ihr habt eine Überschrift“, ergänzte Horner mit einem Lächeln im „ESPN“-Podcast „F1 Unlapped“.Trotzdem habe er mit Markos Art keine Probleme. „Er sagt es einfach nur so, wie er es sieht. Er sagt genau, was er denkt. Da tickt er so ähnlich wie Niki Lauda. Es ist die gleiche Generation und in vielen Bereichen die gleiche Einstellung.“