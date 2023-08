Unsere Asse als perfekte Glücksbringer am Beach

Hörl/Horst holten sich den Sieg

Sportlich gab’s Grund zur Freude. Hörl/Horst holten sich den Sieg in Pool H, stehen im Achtelfinale. Mit Seidl/Pristauz ist heute ein zweites rot-weiß-rotes Team in der Zwischenrunde im Einsatz. Bei den Damen scheiterten Dorina und Ronja Klinger als letztes heimisches Team an Graudina/Samoilova. Am Abend erwischte es auch die Titelverteidigerinnen, das war für die Klingers kein wirklicher Trost. M. Gratzer/S. Schnittka