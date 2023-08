Senioren verübten Brandanschläge auf Ämter

Ein weiteres Video zeigt eine Frau, die einen Brandsatz vor den Türen eines Kreiswehrersatzamts in St. Petersburg selbst anzündet. Weitere Vorfälle ereigneten sich kürzlich in Ischimbaj nahe der russisch-kasachischen Grenze - Dort zündete ein 18-Jähriger die Tür einer Einberufungsstelle an - und in der Hafenstadt Nachodka bei einem Militärgebäude. Versuchte Brandanschläge gab es zudem in Moskau, Wolgograd (früher Stalingrad), Maikop und Stawropol im Kaukasus sowie in Sestrorezk bei St. Petersburg.