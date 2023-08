Wolf im Tierpark biss Achtjährigen in die Brust

Der Wolf habe zunächst an der Hand des Buben geschnuppert und dann aus nicht bekannten Gründen zugeschnappt, heißt es. Der Achtjährige aus Schleswig-Holstein (Deutschland), der in die Brust gebissen wurde, wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Zu dem Vorfall soll es nach einem „kurzen Kennenlernen mit einem Wolf“ am Mittwoch gekommen sein.