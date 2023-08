Migration und ÖVP: Dornauers Wunschliste an Babler

32-Stunden-Woche: „Ich tue mir schwer“

Anderer Meinung als der rote Bundesparteichef ist Dornauer offenbar auch in Sachen 32 Stunden-Woche: „Ich tue mir hier in Tirol schwer, den Menschen zu erklären, wie wir das umsetzen wollen. Vor allem angesichts des derzeitigen Arbeitskräftemangels. Etwa in der Pflege, wo eine Arbeitszeitverkürzung prioritär einzuführen wäre.“ Auch in dieser Frage gehe es aber wieder um das „Erkennen der Realitäten“, den richtigen Zeitpunkt sowie die passende Kommunikation.