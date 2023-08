Maishofen stemmt sich gegen Tiroler Schotterwerk

Der Kampf im Geschäft mit Diabas, Gleisschotter und Co. könnte bald auch im Pinzgau ausgetragen werden. Zumindest gibt es die Sorge in Maishofen. „Richard Cervinka, der Firmenchef, kauft alles, was er kriegt, zusammen. Passt alles, wird er einen Steinbruch errichten“, ist Andreas Steger sicher.