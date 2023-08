Rüstungsfirmen suchen händeringend Fachkräfte

Wohnungen und Gratis-Mahlzeiten

Dabei setzen sich Rüstungskonzerne keine kreativen Grenzen, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter anzuwerben und alte Beschäftigte an die Werkbank zurückzuholen. Der tschechische Munitionshersteller STV Group werde auf eigene Kosten Wohnungen für neue Arbeitskräfte bauen, kündigte Konzernchef David Hac an. Das Unternehmen habe auch damit begonnen, pensionierten Mitarbeitern gratis Mahlzeiten in der Kantine anzubieten. Ihr Wissen ist gefragt, weil die Produktion für Munition aus der Sowjetära kürzlich wieder in Betrieb genommen wurde. Diese wird vor allem an die Ukraine geliefert, deren Streitkräfte mit altem Gerät kämpft. Allein 40 Prozent aller tschechischen Ausfuhren von Militärgütern gehen in die Ukraine.