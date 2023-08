Die kleine Botin zieht Lehren aus dem Urlaub

Oft sind die „freien Tage“ ohne Struktur und Plan ganz und gar nicht einfach als Familie, sind es alle doch gewohnt, in getakteter Hektik zu leben und von Termin zu Termin zu hasten. Und dann kommt so viel Freiraum oft unerwartet hart daher. Und auch wenn wir uns immer wünschen, dieser Tretmühle zu entkommen, ist die Entspannung auf Knopfdruck nicht ganz so leicht. Es braucht ein paar Tage, bis sich alle Familienmitglieder so weit akklimatisiert haben, dass ein Zusammenleben auch ohne viel Plan gelingt. Der Weg ist das Ziel, heißt es immer so schön und das gilt als Familie ganz besonders im Urlaub. Wer sich zu ambitioniert vornimmt, was man alles sehen oder erleben will, könnte enttäuscht werden.